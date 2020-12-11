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Hatay'ın o ilçesinde vakalar patladı! Mahallelere afişler asıldı

HATAY’ın Samandağ ilçesinde korona virüs vakalarının yoğun olduğu mahallelere "Dikkat, korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı.

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İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Samandağ Belediyesi tarafından vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla 'Dikkat, korona yoğun bölge' yazılı afişler hazırlandı. Afişler, ilçede, vakaların yoğun olduğu en işlek caddelerden Hastane, Sivas Şehitleri, İskele caddeleri ve Favvar Sokağa asıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda "Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor. Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor" demişti.


Koca'nın paylaşımının devamında paylaştığı verilere göre Hatay'da yatak doluluk oranı %64, yoğun bakım doluluk oranı %89 olarak açıklanmıştı. Yerel ilave ve tedbirlerin zamanında ve hızlı şekilde devreye girmesinin sonuç almadaki önemini vurgulayan Koca "Sorumluluk hepimizin. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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