BIST 1.356
DOLAR 7,89
EURO 9,57
ALTIN 465,19
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

2020'nin en iyi oyunu belli oldu! Oyun dünyasının Oscar'ını kazandı

Oyun dünyasının Oscar'ı olarak anılan The Game Awards'ta en iyi oyun ödülü sahibini buldu.

Abone ol

The Game Awards 2020 etkinliği kapsamında bu yılın en iyi oyunları seçildi. Oyun dünyasının Oscar'ı olarak anılan etkinlikte en iyi oyun ödülünün sahibi The Last of Us Part II oldu. VentureBeat'te yer alan habere göre, The Game Awards 2020 kapsamında 29 dalda ödül verildi. The Last of Us: Part II sadece bu ödülle de yetinmedi.

Oyun En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Anlatı, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu, En İyi Aksiyon/Macera Oyunu dallarında da ödülün sahibi oldu. Naughty Dog tarafından geliştirilip PlayStation 4 için özel olarak yayınlanan oyun bu yılın haziran ayında piyasaya sürülmüştü. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her gün yeni bir itirafla ve her gün yeni bir ifşaatla karşılaşıyoruz
2021-22 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Savaşta şehit sayısı üzerinden spekülasyon yapmaya benzetiyorum
14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüzleri açıkladı! Halk TV 'Şimdiki Zaman Siyaset'i bitirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı
Hatay'ın o ilçesinde vakalar patladı! Mahallelere afişler asıldı
Özel kreşler ne zaman açılır 4 Ocak son tarih mi?
Kocaeli'de 21 yaşında Ceren koronavirüsten hayatını kaybetti
Barbaros kaç yaşında nereli Masterchef Barbaros sevgilisi var mı?
Genco Özak kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Genco Özak kimdir?
Yorumlar