CHP'nin 'Atatürk diyemeyen kadınları' toplandı! CHP'deki tacizlerle ilgili tek kelime etmediler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul kadın Kolları Başkanı ve Kadın Kolları MYK üyeleri toplandı. CHP'deki taciz ve tecavüzlerle ilgili tek kelime edilmedi. Ortak özelliklerini bir vatandaş hatırlattı...

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Son bir haftada CHP İstanbul İl ve İlçe başkanlıklarında 8 tecavüz ve taciz olayı kamuoyuna yansıdı. Tüm bunların ardından CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Kaftancıoğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Yeşim Ağırman ve Kadın Kolları MYK üyeleriyle toplantı yapıp fotoğraf paylaştı.

Kaftancıoğlu, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları İl Başkanımız Yeşim Ağırman ve Kadın Kolları MYK üyelerimizle bir araya gelerek kadın kollarımızın hayata geçirdiği YaşamHak Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk" notunu düştü.

Taciz ve tecavüzlerle ilgili tek kelime yok!

CHP'nin Kadın Kolları zirvesinin ardındam yapılan paylaşımda taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili tek kelime edilmemesi dikkat çekti. Ancak paylaşımın altına takipçileri tarafından CHP'deki taciz ve tecavüz olayları hatırlatılıp tepki gösterildi.

'Atatürk diyemeyen kadınlar toplanmış'

Mehmet Ali Doğan isimli takipçi ise "Atatürk diyemeyen kadınlar toplanmış" notunu düştü. Kaftancıoğlu, Atatürk'e Atatürk dememekte inat etmiş, Aylin Nazlıaka da bir dönem Meclis'teki odasında Atatürk resmini indirdiği için CHP'den ihraç edilmişti.