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Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa olunca iptal edildi! Bakanlığa iade edilecek

20'ye yakın kadını taciz ettiğini itiraf eden yazar Hasan Ali Toptaş'ın 'Kuşlar Yasına Gider' adlı romanının film haline getirilme projesi iptal edildi.

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20’ye yakının sosyal medyadan yaptığı ifşalar ardından yaptığı özür açıklamasıyla hakkındaki taciz ve cinsel saldırı suçlamalarını kabul eden yazar Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar Yasına Gider' romanından uyarlanacak film projesi de iptal edildi. 

HaberTürk’ün haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şubat 2020'de 2020-1 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararı'nın Desteklenen Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri kapsamında 'Kuşlar Yasına Gider'e 12 bin TL kredi vermişti. Projenin iptal edilmesiyle birlikte 12 bin TL kredi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iade edilecek.


"İptaline karar vermiş bulunmaktayız"
Yapımcı Müge Büyüktalaş ile yönetmen Ali Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Geçtiğimiz yıldan beri geliştirme sürecine devam etmekte olduğumuz Hasan Ali Toptaş'ın aynı isimli romanından uyarlanan 'Kuşlar Yasına Gider' film projesinin son günlerde ortaya çıkan haberler doğrultusunda iptaline karar vermiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."

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