BIST 1.357
DOLAR 7,89
EURO 9,57
ALTIN 464,98
HABER /  YEREL

Tekirdağ'da bebeğinden sonra koronavirüs hastası Özge de vefat etti

Demirören Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da hamileyken koronavirüse yakalanan genç kadın, durumu ağırlaşıp bebeğini kaybetmesinin ardından 11 gün sonra hayata veda etti.

Abone ol

Kapaklı'da 1 yıl önce Özgür Demir ile evlenen, fermuar fabrikası çalışanı Özge Demir'in bir süre önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. 7 aylık hamile olan Demir, Çerkezköy ilçesindeki özel hastanede tedaviye alındı.

Gün geçtikçe sağlık durumu ağırlaşan genç kadının karnında ölen bebeği, 26 Kasım'da ameliyatla alındı. Bebek alındıktan sonra yoğun bakım servisinde tedavisi süren Demir ise 6 Aralık'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Özge Demir'in eşi ve ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye, Yunanistan'la ön koşulsuz görüşmelere hazır
Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her gün yeni bir itirafla ve her gün yeni bir ifşaatla karşılaşıyoruz
2021-22 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Savaşta şehit sayısı üzerinden spekülasyon yapmaya benzetiyorum
14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüsü atlattı
CHP'nin 'Atatürk diyemeyen kadınları' toplandı! CHP'deki tacizlerle ilgili tek kelime etmediler
2020'nin en iyi oyunu belli oldu! Oyun dünyasının Oscar'ını kazandı
Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı
Hatay'ın o ilçesinde vakalar patladı! Mahallelere afişler asıldı
Kırklareli'nde otomobilde patlayıcı düzenekleri ele geçirildi! Sürücü gözaltına alındı
Yorumlar