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ABD'li Moderna bir ilke imza attı! Koronavirüs aşısı 3 bin çocukta deneniyor

ABD’li ilaç şirketi Moderna'nın yüzde 94,1 oranında etkili olduğunu söylediği aşısı, ergenler üzerinde denenmeye başladı. Böylece ilk kez bir koronavirüs aşısının çocuklar üzerindeki verileri toplanacak. Şirket ülkede gelecek yıl okullar açılmadan önce sonuçların hazır olacağını açıkladı.

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ABD’li biyoteknoloji Moderna, iki hafta önce 30 bin katılımcı üzerinde gerçekleşen üçüncü aşama klinik demelerinin son sonuçlarında aşının  yetişkinlerdeki başarı oranın yüzde 94.1 olduğunu duyurdu. Ardından şirket Amerikan Gıda İlaç İdaresi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı’na (EUA) acil kullanım onayı başvurusunda bulundu. 

Bununla birlikte, rakip Pfizer/BionTech’in Moderna’yla benzer bir yöntem kullanılarak geliştirilen yüzde 95 etkili aşısı İngiltere’de geçtiğimiz salı günü onaylanarak ülkede kullanılmaya başlandı. Ancak, bu durum aşıların çocuklarda ne kadar güvenilir olduğuna ilişkin soruları gündeme getirdi. Çünkü şu ana kadar hiçbir şirket ya da enstitü çocukları klinik denemelere dahil etmedi.

İkinci doz 28 gün sonra verilecek

Moderna, bu kapsamda ABD’de 12 ile 18 yaşı arasındaki 3 bin  sağlıklı çocuğu kapsayacak bir klinik deneme başlattığını aktardı. Yapılan açıklamada deneylerin orta-geç aşamada devam ettiği belirtilerek, mRNA-1273 adı verilen ilk aşının ilk dozunun bir grup çocuğa verildiği ve 28 günün ardından ise ikinci dozun uygulanacağı aktarıldı.

Dünyaca bilinen aşılar hakkındaki bazı bilgiler:

Ergenlerde mRNA-1273 kullanımını destekleyecek veriler toplanacak

Bununla birlikte ABD Gıda ve İlaç (FDA) Danışma Komitesi, 17 Aralık'ta Moderna’nın aşısının onayını ve ergenlerdeki çalışmalarını konuşmak için toplanacak. Moderna’nın İcra Kurulu Başkanı Stephane Bancel yaptığı açıklamada, "Amacımız, gelecek yılın eğitim-öğretim döneminden önce, yani 2021 ilkbaharında ergenlerde mRNA-1273 kullanımını destekleyecek verileri oluşturmaktır." ifadelerini kullandı. ABD’de okullar genellikle Ağustos veya Eylül ayında açılıyor.

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