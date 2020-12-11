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Diyarbakır'da korkunç olay! Kız çocuğunu küpeleri için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

 DİYARBAKIR'da, 3 yaşındaki Nisa Nur'u kulağındaki küpesi için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Sur ilçesinde meydana gelen korkunç olayda biri bisikletli 2 kişi, sokakta oynayan Nisa Nur'u bisiklete bindirip götürmek istedi. Ancak bu sırada kız çocuğu ağlamaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler, kızın kulağındaki küpeyi çıkarıp kaçmaya başladı.

Mahalleli, peşlerine düştükleri şüphelilere linç girişiminde bulundu. M.S. kaçarken, olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli E.A.'yı linçten kurtararak, bölgedeki Meryem Ana Kilisesi'ne götürdü. M.S. de bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan E.A. ile M.S., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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