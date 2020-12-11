Serhat'ın nişanlısı kimdir kaç yaşında Serhat Doğramacı hayatı

Masterchef Serhat Doğramacı dün akşam eleme potasına giren ve siyah önlüğü giyen isim oldu. Yarışmaya nişanlı sayesinde katıldığını söyleyen Sehat'ın nişanlısı da merak konusu oldu. Peki yakın zamanda babasını kaybeden Serhat'ın nişanlısı kim, fotoğrafı var mı?

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Masterchef 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi tavırları, yarışmadaki iddiası ile Serhat Doğramacı oldu. Dün yayınlanan bölümde Serhat eleme potasına giren isim oldu. Bu akşam elenmemek için mücadele edecek olan Serhat'ın nişanlısı kim?

Masterchef Serhat Doğramacı'yı yarışmaya katılmaya ikna eden nişanlısının babası geçtiğimiz günlerde öldü. Peki kimdir Serhat'ın nişanlısı, kaç yaşında?

Serhat Doğramacı'nın nişanlısı

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı.

Serhat Doğramacı MasterChef'in ilk sezon birincisi Uğur Kardaş'a benzetildi.