Kocaeli Adliyesi'nde cübbeli dolandırıcılık girişimi! 'Hapisten çıkarırım' dedi yakalandı

KOCAELİ'de avukat cübbesi giyip duruşma sonrası bir ailenin yanına giden şahıs 'Oğlunuzun koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkmasını sağlarım' yalanına aileyi inandıramayınca yakayı ele verdi.

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Olay, dün Kocaeli Adliyesi'nde meydana geldi. Avukat cübbesiyle adliyeye gelen S.B., bir süre bina içinde gezindikten sonra kendisini 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatı' olarak tanıtarak, Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya girdi.

Duruşmanın ardından oğlu cezaevinde kalan ailenin yanına giden S.B., 'Oğlunuzun koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkmasını sağlarım' yalanını söyledi. Ailenin dolandırıcı olmasından şüphelenip, polise haber vermesiyle S.B., yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.