Gözyaşlarıyla kılınan cenaze namazı! Dünyada bir gün geçirmesine izin vermediler
SİVAS'ta doğduğu gün ölüme terk edilen bebek, ölümü kadar cenaze namazında da yürek burktu. İsminin imam tarafından verildiği küçücük bedeni kefene sarılı bebek, görevlileri ağlattı.
Sivas’ta 24 Kasım tarihinde eşinden boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi N.G. (35) tarafından dünyaya getirildiği gün sokağa terk edilen bebek, hipotermi geçirip ölmüştü. Anne N.G. tutuklanırken, bebeğin cansız bedeni babasının tespit edilebilmesi için otopsiye alındı.
Bebek, 18 günlük süreç sonrasında bugün toprağa verildi. Doğduğu gün öz annesi tarafından ölüme terk edilen bebeğin ölümü kadar cenazesi de yürekleri dağladı.
6 kişi katıldı: Hastane morgundan belediye görevlileri tarafından alınan cenaze, Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü. Ay Yıldız Camii'nde kılınan cenaze namazına belediye personeli ile birlikte 6 kişi katıldı.
Dünyaya gözlerini açtığı ilk günde dondurucu soğukta çıplak bir şekilde ölüme terk edilen isimsiz bebeğin ismi de defin işlemini gerçekleştiren personel tarafından verildi.