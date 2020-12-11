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ABD Sağlık Bakanı Alex Azer Pfizer-BioNTech aşısı onayı için tarih verdi

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı vereceğini duyurdu. Azar, aşıların önümüzdeki hafta başında gelebileceğini söyledi.

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Amerikan televizyon kanalı ABC'de yayınlanan "Günaydın Amerika" programına katılan ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı vereceğini duyurdu.

Azar, aşıların önümüzdeki hafta başında gelebileceğini söyledi.

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