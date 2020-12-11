ABD Sağlık Bakanı Alex Azer Pfizer-BioNTech aşısı onayı için tarih verdi

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı vereceğini duyurdu. Azar, aşıların önümüzdeki hafta başında gelebileceğini söyledi.Abone ol
Amerikan televizyon kanalı ABC'de yayınlanan "Günaydın Amerika" programına katılan ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı vereceğini duyurdu.
Azar, aşıların önümüzdeki hafta başında gelebileceğini söyledi.