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Patates böreği nasıl yapılır bildiğiniz börekleri unutun!

"Misafire ne yapacağım?" derdinden sizi uzun süre kurtaracak bu patates böreği tarifini bir köşeye not etmelisiniz...

Çayın uğruna adeta kendi kendini demlediği börekler olmadan Türk mutfağı eksik kalırdı, haksız mıyız? Bazısı börek dediğin peynirli olur diyor, bazısı kıymalısından vazgeçemiyor, bazısı ise patatesin baharatlarla birleştiğinde ortaya çıkan o farklı lezzetini böreklere çok yakıştırıyor. Bu seferki börek tarifimize ise bayılacaksınız çünkü bu börekte yufkaya yer yok. İşte sizler için hazırladığımız patates böreği tarifi...

Malzemeler;

Patates hamuru için 4-5 adet büyük boy patates, 1 su bardağı galeta unu, 1 yemek kaşığı un, 100 gr kaşar rendesi, 2 yumurta, 1 çay kaşığı kabartma tozu, karabiber, tuz, patates böreği içi  için 300 gr kıyma, 2 adet soğan, bir tutam maydanoz, tuz, karabiber.

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