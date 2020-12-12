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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı kiralara düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 2. büyük içme suyu projesi olan Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde açıklamalar yaptı... Törende koronavirüs tedbirlerine değinen Erdoğan, kiralara düzenleme yapılacağını söyledi. Erdoğan düzenlemenin detaylarını kabine toplantısı sonrası açıklayacak.

CumhurbaşkanıErdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılışını yaptığımız Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı'nın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Vaka sayısının istediğimiz rakamlara düşmesinin ardından sınırlamaları tek tek kaldıracağız. 

Milletimizi bu dönemde yalnız bırakmadık. 45 milyar liralık bir kaynağı milletimizin kullanımına sunduk. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.

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