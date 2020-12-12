Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı kiralara düzenleme geliyor

CumhurbaşkanıErdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılışını yaptığımız Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı'nın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Vaka sayısının istediğimiz rakamlara düşmesinin ardından sınırlamaları tek tek kaldıracağız.

Milletimizi bu dönemde yalnız bırakmadık. 45 milyar liralık bir kaynağı milletimizin kullanımına sunduk. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.