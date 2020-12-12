Esenler’de küçük kızı istismar eden şahıs böyle yakalandı! Otogarda kaçmak üzereydi

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerindeki bir markette geçtiğimiz 30 Kasım’da meydana gelen olayda 47 yaşındaki A.Ö., 11 yaşındaki küçük bir kızı taciz etmişti. O görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ise tepkiler çığ gibi büyümüştü. Olayın hemen ardından olayla alakalı Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler işyerine giderek çalışma başlatmıştı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Esenler polisi, şüpheli şahsın kimliğini kısa sürede tespit etmişti. Olay gününden bu yana devam eden çalışmalarda tacizci A.Ö, Esenler polisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahsın yakalandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli A.Ö. savcılık ifadesinde "Söyleyecek bir şeyim yoktur, nasıl ve neden yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım" dedi.

Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

"Şeytana uydum"

Şüpheli A.Ö. hakimlik sorgusunda ise "Göstermiş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Ben bir anlık şeytana uydum, nasıl yaptım bilmiyorum. Çok pişmanım, serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliği de adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına kanaat getirerek şüpheli A.Ö.'nün "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.