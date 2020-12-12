Bakan Soylu'dan TBMM'de HDP'lileri çıldırtan konuşma! Rahatsız oldular
HDP’li vekiller teröristlerin imha edilmesini hazmedemedi. İçişleri Bakanı Soylu, PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlatmaya başladığı sırada HDP milletvekilleri masalara vurup Soylu’nun konuşmasını manipüle etmeye başladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu’nda HDP tarafından ortaya atılan iddialara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.
HDP’nin Kemal Kurkut hakkındaki iddialarını yanıtlayan Bakan Soylu, Kemal Kurkut’un polislere “Kendimi patlatacağım” dediği gerekçesiyle etkisiz hale getirildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen bir operasyonun detaylarını paylaştı.