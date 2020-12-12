Bu rahatsızlıkların seyri ve tedavi aşamaları hastalar için endişeli bir sürece işaret ederken bu tabloya bir de koronavirüs pandemisinin eklenmesi ile kaygı düzeyinin daha da arttığı gözlemleniyor. Bazı hastalar çeşitli problemler yaşamalarına rağmen hastaneye gitmek istemezken, kimileri de tedavi sürecini yarım bırakıyor. Bu durum da daha ciddi sonuçlara ve hayati riske yol açabiliyor.

Peki pandemi süreci organ nakli bekleyen hastaları nasıl etkiledi? Koronavirüsün organ bağışı süreci üzerinde yaşattığı etkilerle ilgili bilgiler veren Dr. Volkan Turnç pandemi, her alanda olduğu gibi organ nakilleri konusunda da büyük sıkıntılara sebep olduğunu. Nakil süreçleri ve bağışlar ciddi ölçüde olumsuz etkilendiğini söyledi...