Bakan Fahrettin Koca'dan CHP'nin 'test kiti' iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, TBMM’de 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi Görüşmeleri’nde sağlık çalışmalarını anlattı. CHP Milletvekili Murat Emir’in test kitleriyle ilgili iddialarına cevap verirken “bu iddialarda bulunan arkadaşımız buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum" diyen Bakan Koca, sonrasında görsellerle açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, durumla alakalı şöyle dedi:

"Ben bu konuyu bütçede söylemiştim şimdi burada tekrar etmek zorunda kaldım. Biz bir kite 8.75 dolar vererek yurt dışından almaya başladık. Ve erken dönemde DSÖ'nün onay verdiği kitten bahsediyorum. Erken dönemde bu kiti yerlileştirmiş olduk. Bu kiti yerlileştirdiğimizde fiyatı 32 liraydı yani 8.75 dolardan 32 liradan almaya başladık..

"Devamı var"

"Devamı var... 1-2 ay geçtiğinde yeni ruhsat alan firmalar oldu. Bunun üzerine biz bu firmaya 'bize kaça verirsiniz diye sorduk' 8 dolardan aşağı veren olmadı.

Ve sonra 12 tane toplam yerli üretilen kit noktasına geldi. 12 tane kitin üretildiği dönemde ihaleye çıktı, 6 tane firma ihaleye girdi. Bu firmalar girdiğinde fiyatı kaça düştü biliyor musunuz? 9.8 lira...

83 milyona nasıl izah edeceksiniz?

Sonrasında Bakan Koca, görsellerle CHP'li Murat Emir'in paylaşımlarını gösterdi ve ekledi "ne zaman söylemişsiniz? Bu faturadan 1 ay sonra... 83 milyon vatandaşımıza nasıl izah edeceksiniz? Bir şeyi iddia ederken niye araştırmıyoruz? 83 milyona çünkü bir söz söylüyorsunuz."