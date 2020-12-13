BIST 1.371
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 463,80
YEREL

Bursa'da sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı

BURSA'da aracına çakar tertibatı takıp polis telsizi ve sahte polis kimliği ile dolaşarak trafik uygulaması yaparken gerçek sivil polislere kimlik soran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BURSA merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 16 HD 517 plakalı hafif ticari aracına çakar tertibatı takan, sahte polis kimliği ve polis telsizi ile dolaşan B.K. (19), bir akaryakıt istasyonuna geldi. Burada bulunan gerçek sivil polis ekiplerine kimlik soran B.K., polislerin kendinden kimlik göstermesini isteyince yakayı ele verdi. Gerçek polisler tarafından kelepçelenen genç gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda sahte polis kimliği, çakar tertibatı, polis telsizi görüşmelerinin yer aldığı USB bellek ve muşta ele geçirildi. 'Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' ve 'çakar tertibatı takmak' suçlarından 5 bin 642 lira para cezası uygulanan gencin ehliyetine de el konuldu.

Polis çakarıyla sokaklarda gezip sosyal medyada paylaymış

Öte yandan; konuyu detaylı inceleyen polis ekipleri, şüpheli B.K.'nin polis çakarlarını açıp polis telsizi sesleriyle sokaklarda gezdiğini ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığını tespit etti.

Sahte polis B.K.'nin 2 gündür çok sayıda kişiye kimlik sorduğu ve 155'e bu konuda çok kez ihbar geldiği belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye'ye yaptırıma Trump'tan veto geldi
Polis kılığında uygulama yaparken baltayı taşa vurdu!
Gaziantep FK konuk olduğu Başakşehir'i devirdi
Beklenen haber geldi! Koronavirüs aşısına onay çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Küçükçekmece'de feci kaza! Sürücü markete daldı o anlar kamerada
Süleyman Soylu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na vurdu! Onlardan PKK'ya ne 'deva' olur ne 'gelecek'
Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Bakan Süleyman Soylu Meclis'te öyle bir 'ohh' çekti ki HDP'liler kurdurdu
Van'da sokakta top oynadılar! Polisi görünce kaçan çocuklar izleyenleri gülümsetti
Masterchef Serhat nereli yaşı kaç Serhat Doğramacı evli mi?
Şişli’de kameralar önünde dakikalarca dayak yiyen Tuğba Erçakar dehşet anlarını anlattı!
Bursa'da eczaneye gittiklerini söyleyerek kısıtlamayı ihlal edenlerin aracından uyuşturucu çıktı