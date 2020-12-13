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Küçükçekmece'de feci kaza! Sürücü markete daldı o anlar kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir araca çarptı, sonra da marketin manav reyonuna girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, öğlen saatlerinde Küçükçekmece’de meydana geldi. İddiaya göre, aniden aracıyla hareket eden kadın sürücü, bir sokağa girmek isterken önce sokakta park halinde bulunan araca çarptı, ardından da bir marketin manav reyonuna girdi. Bu sırada market önünde bekleyen vatandaşlar kazadan kıl payı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu belirledi. Daha sonra kadının ifadesini alan ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kaza anı ise marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücü yol kenarında beklerken bir anda hareket ediyor ve önce sokakta bulunan bir araca çarpıyor, ardından da marketin manav reyonuna giriyor. Bu sırada manav reyonunun önünde bekleyen iki kişi büyük bir şaşkınlık içerisinde kazayı izliyor. Kaza sonrası kadın sürücü arabadan kendisi çıkıyor.

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