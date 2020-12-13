Süleyman Soylu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na vurdu! Onlardan PKK'ya ne 'deva' olur ne 'gelecek'

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün Meclis'te HDP'yi adeta yerden yere vururken, HDP'den gelen tepkiler üzerine son dönemde HDP yanlısı açıklamalarla dikkat çeken Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu da yerden yere vurdu. HDP'lilere de "Onlara umut bağlamayın" mesajı verdi.

Süleyman Soylu, isim vermeden eski AK Partililer Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ni şu sözlerle eleştirdi:

"Nereden zuhur ettiği belli olmayan dünün acizlerinin, yeni partilerinin karşı mahalleye yaranmak için yaptıkları açıklamalar yargıya 'sopa' diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmaları bize sökmez. Onlardan PKK'ya ne deva olur, ne de gelecek olur."