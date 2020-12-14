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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yenilgileri Rasim Ozan Kütahyalı'nın alay konusu oldu

Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aldığı yenilgilerin ardından Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, stüdyoya güneş gözlüğü ve patlamış mısırla geldi.

Galatasaray'ın bay geçtiği Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olurken; Beşiktaş da Alanyaspor'a 2-1 kaybetti. 23 puanda kalan Fenerbahçe, maç fazlasına rağmen averajla Galatasaray'ın arkasında yer aldı; Beşiktaş ise 26 puanla lider durumda olan Alanyaspor'un 7 puan gerisine düştü.

Maç oynanmamasına rağmen 3 büyükler arasında haftanın kazananı Galatasaray olunca Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, stüdyoya güneş gözlüğü ve patlamış mısırla gelerek Fenerbahçe ile Beşiktaş'la dalga geçti.

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