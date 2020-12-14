Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yenilgileri Rasim Ozan Kütahyalı'nın alay konusu oldu

Galatasaray'ın bay geçtiği Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olurken; Beşiktaş da Alanyaspor'a 2-1 kaybetti. 23 puanda kalan Fenerbahçe, maç fazlasına rağmen averajla Galatasaray'ın arkasında yer aldı; Beşiktaş ise 26 puanla lider durumda olan Alanyaspor'un 7 puan gerisine düştü.

Maç oynanmamasına rağmen 3 büyükler arasında haftanın kazananı Galatasaray olunca Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, stüdyoya güneş gözlüğü ve patlamış mısırla gelerek Fenerbahçe ile Beşiktaş'la dalga geçti.