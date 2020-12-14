Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar itirafı! 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'

Coşkun Sabah - Hülya Avşar aşkında bomba ihanet itirafı gündemde yer aldı. Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla gündemde en çok konuşulan isimler arasına girdi.

"Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Coşkun Sabah Uçankuş'a yaptıığ açıklamada bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum” ifadelerini kullandı.