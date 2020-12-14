MİT'ten İran'ın Türkiye'deki ajanlarına operasyonu! Uyuşturucu Baronu Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı

Her şey İsveç’te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab'ın Türkiye’ye geldikten sonra ortadan kaybolmasıyla başladı. MİT’in yürüttüğü soruşturmayla Chaab’ın ortadan kaybolmasının ardındaki esrarengiz olaylar zinciri çözüldü.

Zindaşti muhalif ismi tuzağa düşürdü

MİT, elde ettiği deliller sonucunda İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı. Eski eşi, Chaab’ı İsveç’ten kendisini görmek ve 100 bin euro borç vermek vaadiyle İstanbul’a çağırdı.

Eski eşi ile buluşmak için bindiği minibüs...

Eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi. Kaçırılarak Chaab, Zindaşti’nin adamları tarafından İran’a götürüldü.

Zindaşti'nin 11 adamı yakalandı

Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalandı.

Chaab neden hedefteydi?

Peki, Habib Chaab neden İran istihbaratının hedefindeydi? Chaab, İran’daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunuyordu. Arap Mücadele Hareketi’nin İsveç kolunu yönetiyordu. O, İran’ın son dönemde kaçırdığı muhalif isimlerden sadece biriydi. Daha önce Fransa’da yaşayan İranlı muhalif Ruhollah Zam da tuzak kurularak Irak’a getirilmiş, oradan da İran’a kaçırılmıştı. Popüler bir sosyal medya kanalını yöneten Zam, geçtiğimiz günlerde idam edildi.

Naci Şerifi Zindaşti kimdir?

İran istihbaratına çalışan Naci Şerifi Zindaşti uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık bir isim. İran’da hakkında idam kararı alınınca Türkiye’ye kaçtı. 2007’de cinayet suçlamasıyla Türkiye’de yargılandı. FETÖ’cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanıldı.

Daha sonraki yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında iddianame hazırlandı.

4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istenen Zindaşti, 2018 yılında ortadan kayboldu. Daha sonra da İran’da ortaya çıktı. Türkiye tarafından aranan Zindaşti’nin suç faaliyetlerini İran’da sürdürdüğü belirtiliyor.