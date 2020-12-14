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FENERBAHÇE

Erman Toroğlu: Fenerbahçe'de tek çözüm Aykut Kocaman

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi gerektiğini söyledi.

Erman Toroğlu, Kadıköy’deki 3-0’lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından geleceği tartışma konusu olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde göreve Aykut Kocaman’ın getirilmesi gerektiğini savundu.

A Spor'da değerlendirme yapan Toroğlu, "Erol Bulut 2 maç daha ters giderse nasıl bir çözüm olacak? Bir tek çözüm kalıyor, Aykut Kocaman. Bence tek çözüm var. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin içinden çıkmış, hep Fenerbahçe ile anılan bir adam. Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye fayda gelir, zarar gelmez. İşin içinde Emre var, Volkan var, Aykut gelince ne olur? Çok enteresan bir viraja giriyor Fenerbahçe." yorumunu yaptı.

46 maçta 2.07 puan ortalaması yakalamıştı
Fenerbahçe'de son olarak 2017-2018 sezonunda teknik direktörlük yapan 55 yaşındaki Aykut Kocaman, takımın başında çıktığı 46 maçta 2.07 puan ortalaması yakalamıştı.

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