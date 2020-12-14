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MEDYA

Stanford’a kabul edilen Zeynep Naz'ın heyecanı sosyal medyadayı salladı

17 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Avcı, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Stanford’a kabul edildi. Avcı'nın sevinci sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi.

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim gören Zeynep Naz Avcı, 17 yaşında büyük bir başarıya imza attı. Avcı, ABD'nin California eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi'ne kabul edildi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Standford'da eğitim alma hayali gerçek olan Avcı'nın haberi aldığı sırada kaydedilen görüntüleri sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi.

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü: ''Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi’nden kabul almış bir Naz çizelim!''

Üniversiteden kabul aldığı sırada sevincini ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştığı görülen Avcı'ya çok sayıda tebrik mesajı geldi...

Zeynep Naz'ın Stanford'da çift anadal programıyla Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Felsefe bölümü okuyacağı öğrenildi.

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