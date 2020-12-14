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Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay! Baklavayla aileyi uyutup engelli kızı kaçırdılar

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren iddia! Misafirliğe gittiği evin sahiplerini götürdüğü baklava ile uyutup, 16 yaşındaki engelli kızlarını kaçırdığı iddia edildi.

ATV'de Müge Anlı, Adana’da 9 Aralık günü akıllara durgun bir olayı programına taşıdı. İddiaya göre; 28 yaşındaki Muhammed Elçin isimli şahıs, hem görme hem işitme hem de konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine Albüken ile evlenmek istiyordu. 9 Aralık günü eline aldığı baklava ile çiftin Kozan’daki evine gitti.

Ev sahipleri, getirilen baklavayı ikram etti. Herkes baklavayı yerken Muhammed Elçin, tadına dahi bakmadı. Ev halkı, yarım saat içinde uykuya daldı ve 28 yaşındaki adam, 16 yaşındaki engelli Emine’yi kaçırdı. Günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla Fato, kardeşinin bulunması için Müge Anlı’ya başvurdu. Canlı yayında anlattıkları ile dehşete düşüren abla Kolay; kardeşinin zor durumda olduğunu ve bir an önce bulunup evine dönmesi gerektiğini söyledi.

Bugün Emine Albüken, Muhammed Elçin'in ablasının evinde bulundu. Çocuk şube ekipleri eve baskın düzenleyip kızı koruma altına aldılar. 

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