Mansur Yavaş'ın tepki çeken üslubu
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Meclisi toplantılarında Ak Partili meclis üyelerine hitap şekilleri dinleyenlerin tepkisini çekiyor.
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde AK Parti grubuna yönelik tepki toplayan ifadelerini sürdürüyor.
Yavaş, mecliste sesini yükselttiği anlarda söz hakkı vermediği kişilere karşı, "Gidin savcılığa şikayet edin. Söz hakkı falan vermiyorum. Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım. Alın mikrofonu elinden" gibi ifadeler de kullanıyor.