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Bilal Göregen canlı yayında Cüneyt Özdemir'i ağlattı

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Bilal Göregen, yaptığı besteyi canlı yayında seslendirince Özdemir gözyaşlarını tutamadı.

Kamuoyunun yıllar önce katıldığı Yetenek Sizsiniz programıyla tanıdığı, darbukası ve ağzıyla çıkardığı seslerle müzik yapan Bilal Göregen, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.

Programda hayatına dair bilgiler veren Göregen, yaptığı besteyi seslendirince Özdemir gözyaşlarını tutamadı.

Özdemir, sosyal medyada da o dakikaları, "Allah'ına kurban Bilal" sözleriyle paylaştı.

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