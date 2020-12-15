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Sürüden kaçan keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesini bastı

NEVŞEHİR'de sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun belediye binasını bastı.

İhlas Haber Ajansı

NEVŞEHİR Göre yolunda çoban Hasan Ünbulan'ın otlattığı sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun, Nevşehir Belediyesi önüne geldi. Binaya girmeye çalışan koç, keçi ve koyunlara güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı. Hayvanlar kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine ve bir belediye çalışanına saldırdı. Daha sonra Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler odasına girmek isteyen hayvanlar, bir genç tarafından uzaklaştırılmak istenince genci kovaladı.

Belediye çalışanları kapıya siper olarak hayvanların içeri girmesini engellerken; Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası görevlilerine haber verildi. Gelen görevliler koç, keçi ve koyunları yakalayarak Hayvan Kasabasına götürdü. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hayvan Kasabası görevlileri tarafından götürülen koç, keçi ve koyunlar, karınlarının doyurulmasının ardından Hasan Ünbulan'ın başvurusu üzerine sahiplerine teslim edildi.

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