Hakan Bayrakçı coştu! 'Araplara benzemeyiz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız'

CNN Türk canlı yayınında ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımları konuşuldu.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Türkiye'nin aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD yaptırımlarına maruz kalmasını değerlendirirken, bunun İsrail'le ilişkili olduğunu savunan Turgay Güler'i destekleyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Turgay Güler, bir hava savunma sistemi olan Patriot'un İsrail'i korumak için Türkiye'ye verilmediğini savundu. Güler'in bu sözleri üzerine Ahmet Hakan, "Patriot hava savunma sistemi zaten, saldırı sistemi değil ki İsrail'i niye rahatsız etsin ki" diye itiraz etti. Hakan Bayrakçı, Turgay Güler'in tezine destek verip "Biz Araplara benzemeyiz, Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız" dedi.

Bir başka konuk Hakan Bayrakçı'yı "Bu tür cümleler kurmayalım, sonra başımıza neler geldiğini görüyorsunuz!" diye uyardı.