Masterchef'te kim elendi?
Masterchef Türkiye'de bu hafta eleme heyecanı yaşandı. Son 5 yarışmacı kim? 13 Aralık Masterchef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu. Sürpriz konukların katılımı ve Balkan mutfağının eşsiz lezzetleriyle Masterchef Türkiye'nin en son bölümü çok heyecanlı geçti.
Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Seyirci ekrana kilitlendi. Tv 8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'in en son bölümünde yapılan elemenin ardından finale giden yolda son 5 kişi kaldı.
Dokunulmazlık alan isim belli oldu, Balkan yemeklerinin yarıştığı oyunca elenen isim juri tarafından açıklandı. İşte Masterchef 13 Aralık Bölüm özeti