BIST 1.389
DOLAR 7,85
EURO 9,54
ALTIN 461,61
İNTERNETHABER TV

Masterchef'te kim elendi?

Masterchef Türkiye'de bu hafta eleme heyecanı yaşandı. Son 5 yarışmacı kim? 13 Aralık Masterchef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu. Sürpriz konukların katılımı ve Balkan mutfağının eşsiz lezzetleriyle Masterchef Türkiye'nin en son bölümü çok heyecanlı geçti.

Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Seyirci ekrana kilitlendi. Tv 8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'in en son bölümünde yapılan elemenin ardından finale giden yolda son 5 kişi kaldı. 

Dokunulmazlık alan isim belli oldu, Balkan yemeklerinin yarıştığı oyunca elenen isim juri tarafından açıklandı. İşte Masterchef 13 Aralık Bölüm özeti

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
MasterChef'ten kim elendi iddialı yarışmacı hayallerine veda etti Masterchef Serhat nereli yaşı kaç Serhat Doğramacı evli mi?
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri'nden ABD yaptırımlarına jet tepki
Benzin ve motorine zam yapıldı! Eşel Mobil Sistemi devreye alındı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Aralık Pazartesi)
Borsa İstanbul 14 Aralık Pazartesi gününü rekorlarla tamamladı
Sivas'ta 12 yaşındaki kız çocuğu kendini astı
Avrupa Birliğinden İngiltere'ye tehdit gibi mesaj
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alev Alev 7. bölüm fragmanı
Bilal Göregen canlı yayında Cüneyt Özdemir'i ağlattı
MasterChef'ten kim elendi iddialı yarışmacı hayallerine veda etti
Sürüden kaçan keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesini bastı
Mansur Yavaş'ın tepki çeken üslubu
Devlet tarafından kira ödemesi mi yapılacak? Kira düzenlemesi nedir?
Patates tostu nasıl yapılır doyurucu pratik lezzet!
Özgül Çoşar çocukları kaç tane aslen nereli? Masterchef Özgül hayatı