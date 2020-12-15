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Kahramanmaraş'ta bunu yapan insan olamaz! Yaptıkları işkenceyi kameraya aldı

KAHRAMANMARAŞ’ta bir vatandaş bağladığı eşeğe sopayla işkence yaparken, diğeri cep telefonu kamerası ile yaşananları görüntüledi.

İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Çevirme Mahallesi Horhor mezrasında iddiaya göre Behzat U., iple eşeği farklı yerlerinden bağladıktan sonra bir ağaca bağlayarak kaçmasını engelledi. Etrafındaki çoban köpeklerini eşeğin üstüne salan Bahzat U., elindeki sopayla da eşeğe defalarca vurdu. Bu sırada bir başka kişi yaşananlar gülerek cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde bir müddet devam eden işkencenin ardından eşeğin yere düştüğü görüldü.

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