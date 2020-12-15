Ahmet Hakan ve Turgay Güler'in dolar sohbeti sosyal medyada olay oldu
CNN Türk'te yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de, Turgay Güler ve Ahmet Hakan arasında geçen diyalog dikkat çekti.
CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorduğu "ABD yaptırımlarının etkisi olur mu?" sorusuna yanıt veren Turgay Güler "Dolar yaptırımlar öncesi 7.89'du, 7.84'e düştü. O büyüklükte bir devletiz artık." dedi. Turgay Güler'in bu yorumuna Ahmet Hakan; "Evet, doğru." diye cevap verdi.