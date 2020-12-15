Cüneyt Özdemir'in 'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı görmesin'

TN Yapım imzalı, yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı, dizinin başrollerini Müge Bayramoğlu, Ramazan Mert Demir ve Bora Cengiz'in paylaştığı dram türündeki Türk yapımı internet dizisi Çıplak gündem oldu.

Cüneyt Özdemir dizinin erotik bulunan fragmanını paylaşınca sosyal medya karıştı. Özdemir paylaşımında "Aman RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" dedi.

Cüneyt Özdemir'in bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri bu yorumu eleştirirken bazı takipçileri ise videonun çok erotik olduğunu söyledi.