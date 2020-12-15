BIST 1.393
DOLAR 7,86
EURO 9,54
ALTIN 464,37
MEDYA

Cüneyt Özdemir'in 'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı görmesin'

Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından BLU TV dizisi Çıplak'ın fragmanını paylaştı. Özdemir'in RTÜK yorumu olay oldu.

TN Yapım imzalı, yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı, dizinin başrollerini Müge Bayramoğlu, Ramazan Mert Demir ve Bora Cengiz'in paylaştığı dram türündeki Türk yapımı internet dizisi Çıplak gündem oldu.

Cüneyt Özdemir dizinin erotik bulunan fragmanını paylaşınca sosyal medya karıştı. Özdemir paylaşımında "Aman RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" dedi.

Cüneyt Özdemir'in bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri bu yorumu eleştirirken bazı takipçileri ise videonun çok erotik olduğunu söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor
Adana'da komşu şikayet etti! Polis yanına yaklaşamadı
Pfizer’in CEO’su Albert Bourla neden aşı olmadığını açıkladı! "Güveni artıracaksa aşı olurum"
Siyasi tartışmalar seçmene soruldu! İşte son anket sonuçları
Mardin'de PKK terör örgütü üyesinin evinde havan topu bulundu
Sultanbeyli'de silahlı saldırgandan şoke eden eden tehdit: Doğu’ya sürmezsem namussuzum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Süleyman Soylu'nun HDP milletvekillerine yönelik bu sözleri olay oldu!
Hakan Bayrakçı coştu! 'Araplara benzemeyiz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız'
Yerli Malı haftası şiirleri 2 kıtalık kısa-3 kıtalık yerli malı şiirleri
Kahramanmaraş'ta bunu yapan insan olamaz! Yaptıkları işkenceyi kameraya aldı
Masterchef'te kim elendi?
Özel kreşler ve anaokulları bugün açık mı son haberi MEB verdi
Alev Alev 7. bölüm fragmanı
İsmail Demir eşi kimdir kaç tane çocuğu var? İsmail Demir ailesi