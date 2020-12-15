BIST 1.395
DOLAR 7,82
EURO 9,51
ALTIN 464,55
MAGAZİN

Buse Varol'un Bir Başkadır Meryem taklidi olay oldu! Alişan paylaştı

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki Meryem karakterinin taklidini yaptı. Varol'un taklit videosu kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

Bir Başkadır dizisinde Meryek rolüyle dikkat çeken Öykü Karayel uzun süre gündemde kalmıştı. Karayel'in başarılı oyunculuğu beğeni toplamıştı.

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'un gündeminde de Bir Başkadır dizisi vardı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Buse Varol, bir süredir oyunculuk yapmasa da yeteneklerini kaybetmiş değil.

Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Tülin Özen'in paylaştığı Netflix yapımı Bir Başkadır dizisini izleyen Buse Varol, dizideki Meryem karakterinin taklidini yaptı.

Alişan'ın Instagram'dan 'Ya seni yerim' notuyla yayınladığı görüntülerde başını şal ile kapatan Buse Varol'un performansı izleyicileri iki böldü.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Varol'u çok başarılı bulurken bir kısım da oyunculuğunun yetersiz olduğunu söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
RTÜK erişimi engellemişti! Türkiye'ye geri dönüş kararı aldı
Koronavirüs mutasyon geçirdi! Yeni tür daha mı tehlikeli? İngiliz Bakan uyardı
ABD’nin Türkiye'ye yaptırım kararı ile ilgili çarpıcı iddia: İncelikle tasarlandı
Ankara'da milli sporcunun ailesinden yürek yakan sözler: Kanser değil diye sevindik, perişan etti
Düzce'de FETÖ soruşturmasında el konulan araçları çalmak isterken yakalandılar
Asgari ücret ne kadar olacak? TİSK'ten dikkat çeken açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tuzla’da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar
Müge Bayramoğlu kaç yaşında kimdir? Müge Bayramoğlu dizileri hangisi
Ahmet Hakan ve Turgay Güler'in dolar sohbeti sosyal medyada olay oldu
Cüneyt Özdemir'in 'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı görmesin'
Yerli Malı haftası kaç gün sürüyor okul öncesi için kısa şiirler
Süleyman Soylu'nun HDP milletvekillerine yönelik bu sözleri olay oldu!
Onur Saylak kiminle evli eşi Gözde Yılmaz kimdir?