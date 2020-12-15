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DÜNYA

Dünya bu kangurunun görüntüsünü konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

ABD’de kuyruğu üzerinde duran kangurunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Crocodile Encounter Hayvanat Bahçesi’nde Jack isimli bir kangurunun kuyruğu üzerinde durduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişine yönelik yorumlar yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken bir kişi, “Steroid kullanan dev mutant tavşanlar gibiler” yorumunu yaptı.

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