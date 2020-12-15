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MEDYA

Acun Ilıcalı Exxen'in ilk yarışması Fightclub'ın fragmanını yayımladı

Exxen için hazırlıklara devam eden Acun Ilıcalı, Fightclub yarışmasından ilk fragmanı takipçileriyle paylaştı. Yarışmada 11 dövüşçünün yanı sıra Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir yer alacak.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, ocak ayında yeni platformu Exxen'i açıyor. Platformunda çeşitli programlara ve dizilere yer verecek olan Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak ilk yarışmadan fragman yayınladı.

Ilıcalı, proje tasarımı ve yapımcılığını Bilgehan Demir'in üstlendiği ve 11 dövüşçünün aynı evde kalacağı Fightclub Exxen'den ilk fragmanı Instagram hesabından paylaştı. Yarışmada eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan da yer alacak.

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