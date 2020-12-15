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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin ikinci bebekleri cinsiyeti belli

İkinci bebeğine hamile olan Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman'a doğum gününde kız çocukları olacağının müjdesini verdi. Haberi alınca mutluluktan havalara uçan Sayışman, duygusal anları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti 2017 yılında Los Angelas'ta nikah masasına oturdu. Güzel bir evlilikleri olan çiftin Efehan adında bir erkek bebekleri var. Ünlü çift, şimdilerde ikinci bebeklerinin dünyaya gelmesi için gün sayıyor.

Çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Eşi Tolgahan Sayışman için evlerinde doğum günü yemeği organize eden Abazi, bir kutunun içine kırmızı bebek zıbını koyarak eşine kız bebeklerinin olacağının müjdesini verdi. Kutuyu açınca büyük bir şaşkınlık yaşayan Sayışman, o anları "Bu haber en güzel doğum günü hediyem oldu; tüm aile doğum günüm için bir masanın etrafında buluşmuşken alabileceğim en güzel haberi aldım" notuyla Instagram'dan paylaştı.

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