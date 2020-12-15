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Evde işkembe kavurması nasıl yapılır?

İşkembe kavurması nasıl yapılır? İşte sizler için işkembe kavurması tarifi...

İşkembe Kavurması, öncelikle yeteri kadar işkembe temin edilerek pişirilmesi sonrasında baharatlarla tatlandırılarak hazırlanan son derece lezzetli ve bir hayli hazırlaması kolay bir yemektir. Özellikle işkembe ile hazırlanan farklı yemeklerden hoşlanmayalar için denemeye değer işkembe kavurma yemeğini tavsiye edebiliriz. Sizlerde bu mükemmel yemeğin tadını merak ediyorsanız veya daha önceden bu harika lezzetle tanışmış iseniz buyurun hep birlikte hazırlayarak bu mükemmel yemeği isterseniz konuklarız için isterseniz ana yemek tadında sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun... 

Malzemeler;

Haşlarken 2 adet kuzu işkembe, 1 adet soğan, tuz, yeteri kadar su, kavururken 1 adet soğan, 3-4 diş sarımsak, yarım kase kuru domates, 2-3 adet kuru biber, 1 su bardağı domates püresi, kimyon, karabiber, pul biber, tuz.

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