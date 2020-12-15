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Antalya’da çılgına dönen kadın ortalığı birbirine kattı

ANTALYA'da sinir krizi geçiren kimliği belirsiz kadın, ortalığı savaş alanına çevirdi. Park halindeki otomobillerin camlarını taşla kıran kadın, yarı çıplak soyunup sokak ortasında uzun süre oturdu. Kadın, polis tarafından ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü.

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; sinir krizi geçiren kimliği belirsiz bir kadın, park halindeki iki otomobilin camlarını eline aldığı taşla kırdı. Yarı çıplak soyunan kadın, bir süre cadde ortasında bağırmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, bir süre kadının ikna etmeye uğraştı. Üzerine verilen giysileri kabullenmeyen kadın, polis ekiplerinin ikna etmesinin ardından ekip otosuna alındı. Ekipler tarafından ayakkabı ve çorap temin edilen kadın, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan; kadının çevredeki araçlara zarar verişi ve çıplak eylemi güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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