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Kızılcık şerbeti nasıl yapılır faydaları saymakla bitmiyor!

Kısa boylu ağaçlarda yetişen bir meyve kızılcık. Genellikle marmelat ya da reçel formunda tüketilen bir kahvaltılık.

Kızılcık şerbeti tarifi ise tane tane pilavların, bol soslu makarnaların yanına yakışacak cinsten bir içecek. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan kızılcığı bol bol tüketmenin en eğlenceli ve kolay yolu. Kızılcık yanı sıra kızılcık şerbetinin faydalarına bakacak olursak enfenksiyonlarla savaştığını, cilt ve saç sağlığının korunmasına yardımcı olduğunu, boğaz ağrısı ve iltihaplarına iyi geldiğini, ağız ve diş sağlığının korunmasına yardımcı olduğunu, ülser yaralarının iyileşmesinde etkin bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz. Yani bu faydalı içeceği mutlaka denemenizi öneriyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Yarım kilo kızılcık, 1 adet kabuk tarçın, 4-5 adet karanfil, 1 su bardağı toz şeker, 2,5 litre su.

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