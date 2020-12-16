BIST 1.405
DOLAR 7,80
EURO 9,51
ALTIN 464,75
MAGAZİN

Aslı Tandoğan ve ailesi cenaze töreninde koronavirüse yakalandı

Aslı Tandoğan, eşi ve annesi kayınpederinin cenaze töreninde koronavirüse yakalandı. Yaşadıklarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Tandoğan, 40 yaşındaki eşinin hastalığı ağır atlattığını ve 13 gün hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'ın kayınpederi Halil Can Yeşilada, geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Uzun süredir orman içindeki evlerinde izole bir hayat süren Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda yaşadıklarını anlatan ünlü isim, 40 yaşında olan ve sürekli spor yapan eşinin hastalığı ağır atlattığını söyledi. Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "2 Aralık'tan beri Kovid-19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi. Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de Kovid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden bir kaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
40'ar yıla kadar hapis istemi! İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırı olayında yeni mütalaa
Kars'taki bu ayı dünya literatürünü tamamıyla değiştirdi
Kışlada öldürüldüğü 11 yıl sonra anlaşılan kayıp askerin naaşına 19 sene sonra ulaşıldı
Korona aşısını bulan Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci 'yılın kişisi' seçildi
Son dakika Afganistan tezkeresi TBMM'ye sunuldu 18 ay uzatılması öngörülüyor
Almanya'da durum vahim! Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kızlar aynı erkeği paylaşamayınca saç saça baş başa birbirine girdi! Ne maske kaldı ne mesafe
Fatih Altaylı'dan bomba Suriyeli mülteciler çıkışı! Türkiye'yi biz Suriye'ye savaşsız kaybettik
Çarpıcı iddia: Covid-19’un yayılmasına ışınlanma sebep oldu
Van Göl Canavarı sandılar gerçek bakın ne çıktı
Esra Erol'da bir rezillik daha! Evli kadın sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı
Arzu Çerkezoğlu kiminle evli eşi Ali Çerkezoğlu kimdir mesleği nedir?
Doğu Perinçek'ten Uygur Türkleri ile ilgili tepki çeken sözler! Türk askerine kurşun sıktılar
Arzu Çerkezoğlu kimdir aslen nereli DİSK Başkanı asıl mesleği nedir?