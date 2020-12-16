Aslı Tandoğan ve ailesi cenaze töreninde koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan'ın kayınpederi Halil Can Yeşilada, geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Uzun süredir orman içindeki evlerinde izole bir hayat süren Tandoğan ve ailesi, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda yaşadıklarını anlatan ünlü isim, 40 yaşında olan ve sürekli spor yapan eşinin hastalığı ağır atlattığını söyledi. Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "2 Aralık'tan beri Kovid-19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi. Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de Kovid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden bir kaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık."