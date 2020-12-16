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POLİTİKA

Doğu Perinçek'ten Uygur Türkleri ile ilgili tepki çeken sözler! Türk askerine kurşun sıktılar

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında Çin tarafından soykırıma maruz kalan Doğu Türkistan halkına yönelik skandal ifadeler kullandı.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Habertürk’te Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programında Uygur Türklerinin Çin'e karşı ABD tarafından desteklendiğini ve Uygur Türklerinin TSK'ya karşı Suriye'de savaştığını öne sürdü.

Perinçek şunları söyledi;

"Bunlar Türk askerine kurşun sıkan adamlar'' 

PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı. Amerika tarafından eğitilen CIA, tarafından fonlanan örgütler bunlar PKK, Doğu Türkistan. Bunlar Türk askerine kurşun sıkan adamlar. Bizim, Fırat Kalkanı Harekatı’nda. Uygur Türkleri. IŞİD içinde 30 bin Uygur var.

"MHP yöneticileri de söyledi''

Bu bir gerçek, bunu MHP yöneticileri de söyledi. 10 bini silahlı, 20 bini aile, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD içerisinde Doğu Türkistan İslami Partisinin militanları var.

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