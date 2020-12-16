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MAGAZİN

Yasak Elma dizisinin setinde Eda Ece'den 'ciddiyetsiz' paylaşım!

FOX TV ekranlarının favori dizisi Yasak Elma'nın oyuncusu Eda Ece, paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Yasak Elma dizisiyle yıldızı parlayan Eda Ece, milyonlarca hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medyada 4,2 milyon takipçiye ulaşan Ece, bu hayran kitlesini ise şimdilerde FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisine borçlu. 

Yasak Elma dizisinin yayımlanmasıyla son dönemin başarılı oyuncuları arasında yerini alan Ece, her adımıyla merak konusu. Eda Ece; güzelliği, özel hayatı, dizideki performansı, kıyafeti, aksesuarları, hayvan sevgisi de dahil olmak üzere hemen hemen attığı her adımıyla magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

Ece, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Son olarak Yasak Elma dizisinin setinden bir paylaşım yaptı. 

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