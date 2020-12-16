Fatih Altaylı'dan bomba Suriyeli mülteciler çıkışı! Türkiye'yi biz Suriye'ye savaşsız kaybettik

Fatih Altaylı, Habartürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programında, koronavirüs gündemini masaya yatırdı. Konu Suriyeli mültecilerin kısıtlamalara uymamasına gelince Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Fatih Altaylı'nın Mülteci Hakları Derneği'ni kızdıran sözlerinden satır başları...

- Türkiye'nin sahibi onlar, bizler de misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan. Ortada öyle bir hal var.

- Çünkü, son derece özgürler, hiç bir konuda yükümlülükleri yok, hesap verme durumları yok, yasaklar onları bağlamıyor bizi bağlıyor.

- Açık söylemek gerekirse, Türkiye'yi biz Suriye'ye savaşsız kaybettik. Sanki 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar.

- Sokağa baktığımız zaman ortaya çıkan tablo bu.

Altaylı hakkında suç duyurusu yapacaklar...

Fatih Altaylı'nın sözleri sosyal medyada destek bulurken, bazı kesimler de tepki gösterdi. Mülteci Hakları Derneği, Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Dernek, "Gazeteci Fatih Altaylı'nın özel bir televizyon kanalında sarfettiği, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, mültecileri açıkça hedef gösteren ve gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle dernek olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.