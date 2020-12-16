BIST 1.395
DOLAR 7,81
EURO 9,50
ALTIN 465,98
MEDYA

Esra Erol'da bir rezillik daha! Evli kadın sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı

Esra Erol'un ATV'de yayınlanan programında Cem Yılmaz'ın "Hani marjinal bizdik" sözünün haklılığı bir kez daha kanıtlandı. Evli kadın, evli sevgilisinden çocuk yapıp, kocasının nüfusuna yazdırdı. DNA testi sonucunda baba, yasak aşkı çıkınca da sevinç çığlığı attı.

Esra Erol'un programında Karabük'te yaşanan ve akıllara durgunluk veren bir olay ekrana geldi. Olayın en skandal kahramanının ekrandaki halleri 'pes artık' dedirtti. İşte skandal olayla ilgili ekranda yaşananlar...

Recep Bey, karısı Emine Hanımı, evli sevgilisi Aysel'le aldattı. Evliyken Recep Beyden hamile kalan Aysel Hanım, çocuğu resmi nikahlı eşinin nüfusuna kaydettirdi. Ancak Recep Bey'e de "çocuğun babası sensin" dedi. 

Recep Bey, eşi Emine Hanım ve yasak aşkı Aysel dün ATV'de kozlarını son kez paylaştı. Aysel'in çocuğuna yapılan DNA testinin sonucu canlı yayında açıklandı. DNA testi sonucu beklenirken, Aysel Hanım'ın Recep Bey'e "o sensin" demesi dikkat çekti.

DNA testi sonucu da Aysal'i haklı çıkardı. Çocuğun babası Recep Bey çıktı. Aysel Hanım'ın bu sonuca kollarını açarak bir zafer kazanmış gibi sevinmesi "pes artık" dedirtti. Tabiki Esra Erol acı gerçeği açıklayana kadar. 

Esra Erol, bir çocuğun soy bağının değiştirilmesinin hapis cezalık suç olduğunu açıkladı ve Recep Bey ile Aysel Hanım hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanlığı: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Koronavirüste son hafta raporu! Yoğun bakımlar yüzde 20 rahatladı
Uzaktan eğitim için bilgisayar siparişi verdi kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadılar
Ordu'da film gibi olay! Dizide gösterilen telefon numarası yüzünden eşiyle arası bozuldu
Yağmurlu havada İBB çimleri suladı vatandaşlar tepki gösterdi
Ordu'da HES kodu için tasarladı görenler şaşırdı! Fikir haklarını aldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğu Perinçek'ten Uygur Türkleri ile ilgili tepki çeken sözler! Türk askerine kurşun sıktılar
Uyanış Büyük Selçuklu 13. bölüm fragmanı
Pervin Bağdat kimdir kaç yaşında? Pervin Bağdat dizileri hangisi
Çocukluk 10. bölüm fragmanı
Ramo 25. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı Naci'nin karısı kim hangi oyuncu oynuyor?
Hercai 52. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı