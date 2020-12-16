Esra Erol'da bir rezillik daha! Evli kadın sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı

Esra Erol'un programında Karabük'te yaşanan ve akıllara durgunluk veren bir olay ekrana geldi. Olayın en skandal kahramanının ekrandaki halleri 'pes artık' dedirtti. İşte skandal olayla ilgili ekranda yaşananlar...

Recep Bey, karısı Emine Hanımı, evli sevgilisi Aysel'le aldattı. Evliyken Recep Beyden hamile kalan Aysel Hanım, çocuğu resmi nikahlı eşinin nüfusuna kaydettirdi. Ancak Recep Bey'e de "çocuğun babası sensin" dedi.

Recep Bey, eşi Emine Hanım ve yasak aşkı Aysel dün ATV'de kozlarını son kez paylaştı. Aysel'in çocuğuna yapılan DNA testinin sonucu canlı yayında açıklandı. DNA testi sonucu beklenirken, Aysel Hanım'ın Recep Bey'e "o sensin" demesi dikkat çekti.

DNA testi sonucu da Aysal'i haklı çıkardı. Çocuğun babası Recep Bey çıktı. Aysel Hanım'ın bu sonuca kollarını açarak bir zafer kazanmış gibi sevinmesi "pes artık" dedirtti. Tabiki Esra Erol acı gerçeği açıklayana kadar.

Esra Erol, bir çocuğun soy bağının değiştirilmesinin hapis cezalık suç olduğunu açıkladı ve Recep Bey ile Aysel Hanım hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.