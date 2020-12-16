BIST 1.403
DOLAR 7,81
EURO 9,52
ALTIN 468,14
DÜNYA

Hindistan'da doktorlar istedi! 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı

HİNDİSTAN'da doktorların gerçekleştirdiği ameliyat dünyada yankı uyandırdı. 9 yaşındaki kız çocuğu beyin tümörü ameliyatına girdi. Ameliyat süresince doktorlar hassas el hareketlerinde hasar oluşmadığından emin olmak istedi. Genç kızın bu nedenle 6 saat piyano çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde bulunan Gwailor kentinde 9 yaşındaki Somya beyin tümörü ameliyatı sırasında piyano çaldı. Somya, epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için Birla Hastanesi’nde ameliyat oldu. Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Somya'yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.

"En az 6 saat boyunca piyano çaldım"

Yaklaşık 6 saatlik operasyon boyunca piyano çalan Somya konuyla ilgili olarak yerel medyaya, “En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım. Şimdi daha iyi hissediyorum” dedi. Somya'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da sokak kısıtlamasında polise yumruk atan şahıslar FETÖ'den ihraç edilme çıktı
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz
BORON bulaşık temizlik ürünleri tanıtıldı Bakan Dönmez'den açıklamalar
ABD'de durum vahim! Vali 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı
Haftanın kritik maçı Cüneyt Çakır'ın
Fatih Karagümrük Emre Çolak'la anlaşma sağladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Berat Albayrak'ın istifası Güldür Güldür Show'da! Medyaya çuvaldız batırıldı
Yasak Elma dizisinin setinde Eda Ece'den 'ciddiyetsiz' paylaşım!
15 tatil ne zaman 2021 yarıyıl tatili öne mi çekildi?
Aslı Tandoğan ve ailesi cenaze töreninde koronavirüse yakalandı
Kızlar aynı erkeği paylaşamayınca saç saça baş başa birbirine girdi! Ne maske kaldı ne mesafe
31 Aralık resmi tatil mi 2020 öğleden sonra tatil mi oldu?
Fatih Altaylı'dan bomba Suriyeli mülteciler çıkışı! Türkiye'yi biz Suriye'ye savaşsız kaybettik
Özel anaokulu ve kreşler açıldı mı 6 yaş sınırı getirildi