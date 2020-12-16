Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu 'Üniversiteler fuhuş evi oldu' dedi! Nerede yaşıyorsunuz siz?

Geçmişte yaptığı "Google'ı Abdülhamid buldu", "İstanbul Sözleşmesi çok kan dökecek" gibi açıklamalarıyla gündeme gelen Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, üniversiteler için “fuhuş evleri” dedi.

Akit TV’de yayınlanan Sabri Balaman’ın sunduğu 'Derin Kutu' adlı programda, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Sofuoğlu, Z kuşağını 'hedonist' olmakla suçlarken üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğunu söyledi.

Sofuoğlu konuşmasının devamında üniversiteler için “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” diye tepki gösterdi. Sofuoğlu ise “Gördüğüm var. İstisna değil. Gelin ben sizi gezdireyim. Komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek. Siz nerede yaşıyorsunuz?” dedi.