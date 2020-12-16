Adriana Lima makyajsız haliyle hayal kırıklığına uğrattı!

Geçtiğimiz yıl, uzun süredir çalıştığı Victoria's Secret firmasından ayrılan Adriana Lima, koronavirüs günlerinde emekliliğin tadını çıkarıyor. Victoria's Secret'tan ayrıldıktan sonra kariyerine devam eden Adriana Lima, uzun süredir Miami'deki evinde kalıyor. Tüm dünyadan 12.7 milyon kişinin takip ettiği güzel model Adriana Lima'nın paylaşımlarına rekor beğeni ve yorum geliyor. Gönül defterine bir evliliğin yanı sıra birçok ünlü sevgili sığdıran Adriana Lima son olarak kızı Sienna Jaric ile yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

Miami'de objektiflere takılan Lima'nın spor kıyafetleri ve terlik giydiği görüldü. Günlük egzersizini tamamlayan 39 yaşındaki model, virüsten korunmak için de kıyafetine uygun siyah bir maske taktı. Günlük egzersizini tamamlayan 39 yaşındaki model, virüsten korunmak için de kıyafetine uygun siyah bir maske taktı. Genellikle bakımlı haliyle objektiflere takılan ünlü modelin bu kez günlük kıyafetler içinde ve makyajsız olması dikkat çekti.