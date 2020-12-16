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Var nedir? Nasıl çalışır?

İlk olarak 2016 yılında Fransa-İtalya hazırlık maçında, resmi ve büyük organizasyon olarak ise ilk kez 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupasında kullanıldıktan sonra Türk futbolunda devreye giren VAR sistemi, son zamanlarda tartışma konusu oldu.

Hemen hemen bütün takımların hocalarının yanı sıra kulüp yöneticilerinin de şikayet ettiği hakem kararları ve VAR sistemi, Türk futbolunda tartışılmaya başlandı. Özellikle Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından konuşan Sergen Yalçın, ''VAR sistemi kaldırılsın. Buradan MHK’ya sesleniyorum.  Futbol hakem arkadaşlara futbolu öğretirsiniz, bu oyunun nasıl oynandığını mı öğretirsiniz, bilmiyorum neyi öğrenirsiniz ama en azından lütfen böyle maç yönetmemelerini sağlayın” açıklamasında bulunmuştu.

Beşiktaş Kulübü'de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Sahada sadece rakiplerimizle değil, sıraladığımız etkenlerle de karşılaşacaksak, onlarla da en güçlü şekilde mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz" ifadelerine yer vermişti. Peki VAR sistemi nedir, nasıl çalışır, kaldırılmalı mı? Türk hakemleri yönetim anlamında ne kadar başarılı? İşte tüm bu sorular 'Dört Köşe' programında yanıt buldu.

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